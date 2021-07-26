В Казани за воскресенье пресекли 40 нарушений со стороны электросамокатчиков
25 июля в Казани сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах.
За воскресенье произошло четыре ДТП с пострадавшими (три столкновения и наезд на пешехода) и 35 с материальным ущербом.
Задержали 12 пьяных водителей и шесть водителей без прав, в отделы полиции доставили трех водителей по подозрению в совершении преступлений.
За 24 июля в Казани произошло 51 ДТП, четыре из них — с пострадавшими (два столкновения, наезд на пешехода и наезд на велосипедиста), 47 — с материальным ущербом.
За полгода в России произошло 180 ДТП с электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности. В результате пострадали 188 человек, погибли пятеро.
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