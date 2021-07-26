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В Казани за воскресенье пресекли 40 нарушений со стороны электросамокатчиков

06:15, 26.07.2021
В Казани за воскресенье пресекли 40 нарушений со стороны электросамокатчиков
Фото: kzn.ru

25 июля в Казани сотрудники Госавтоинспекции пресекли 40 правонарушений со стороны граждан на электросамокатах.

За воскресенье произошло четыре ДТП с пострадавшими (три столкновения и наезд на пешехода) и 35 с материальным ущербом.

Задержали 12 пьяных водителей и шесть водителей без прав, в отделы полиции доставили трех водителей по подозрению в совершении преступлений.

За 24 июля в Казани произошло 51 ДТП, четыре из них — с пострадавшими (два столкновения, наезд на пешехода и наезд на велосипедиста), 47 — с материальным ущербом.

За полгода в России произошло 180 ДТП с электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности. В результате пострадали 188 человек, погибли пятеро.

Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан
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