Дольщики старейшего казанского долгостроя на улице Достоевского начали получать ключи от квартир

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Дольщики старейшего казанского долгостроя на улице Достоевского, 57 начали получать ключи от своих квартир. Среди жильцов дома двукратный призер Олимпиады, заслуженный тренер России по водному поло Андрей Белофастов, сообщается в telegram-канале мэрии Казани.

Объект ввели в эксплуатацию в конце июня. В квартиры должны заселиться 238 обманутых дольщиков.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В доме площадью более 40 тыс. кв. метров 16—17 этажей, 373 квартиры, есть подземная автостоянка на 94 машино-места, а также детская площадка.

Возводить дом начали еще в 2003 году. Сдать его были должны в 2005-м, но строительство приостановили, а в 2011-м застройщика ООО «Фирма «Свей» признали банкротом. Работы возобновили, когда фонду передали права застройщика летом 2020-го. Строительство вела компания «Бриз».

Татьяна Демина