Завтра в Татарстане ожидается гроза, сильный дождь и ветер

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане объявили штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС России по РТ. В субботу, 10 июля, с 7 часов утра до 22 часов вечера ожидается ухудшения погодных условий.

По прогнозам синоптиков, завтра в Татарстане, в том числе в Казани, ожидаются грозы, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, локально шквал до 24 м/с. Ожидается сильный дождь и град.

По прогнозу Гидрометцентра РТ от 8 июля, в субботу ночью ожидается +15—20 градусов, днем от +28 до +33 градусов. Грозовые дожди, град и сильный ветер при грозе прогнозируются и в воскресенье, 11 июля.

Татьяна Демина