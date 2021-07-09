Сбербанк профинансировал строительство комплекса таунхаусов «Sokurov»

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк профинансировало строительство таунхаусов девелоперской группы компании «НоваСтрой» на сумму свыше 440 млн рублей, реализация квартир в котором ведется с использованием счетов эскроу.

Таунхаусы строятся в с. Сокуры Лаишевского района в 15 минутах езды от центра Казани и представляют собой квартиры в двух уровнях, которые будут сдаваться с качественной предчистовой отделкой.

Особенностью жилого комплекса является закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением и собственной управляющей компанией. На создание облика таун-парка «Sokurov» архитекторов вдохновил европейский стиль загородной жизни. На территории комплекса предусмотрена прогулочная аллея и зона отдыха жителей, где разместятся детские и спортивные площадки. Индивидуальные парковочные места предусмотрены непосредственно на площадке перед входом в каждую квартиру.

Одновременно с проектной сделкой между Сбербанком и ГК «НоваСтрой» достигнуты договоренности о сотрудничестве в рамках экосистемы Сбера. Подписано соглашение в рамках сервиса СберЗдоровье, позволяющее сотрудникам получать безлимитные консультации врачей и следить за здоровьем в режиме online. Кроме того, достигнуто соглашение по сотрудничеству в рамках сервиса по динамическому ценообразованию в рамках платформы СберАналитика.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Поддержка строительной отрасли является для нас важной задачей. Очень важно, что наши инструменты помогают застройщику возводить современные объекты для комфортной жизни. Мы рады, что продолжаем сотрудничество с нашим партером — группой компаний «НоваСтрой» в новом для нас направлении финансирования строительства комплекса таунхаусов с использованием счетов эскроу».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»