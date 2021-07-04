Новости происшествий

21:32 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Суд отклонил ходатайство следователя об аресте мэра Лобни Евгения Смышляева

20:36, 04.07.2021
Суд отклонил ходатайство следователя об аресте мэра Лобни Евгения Смышляева
Фото: vk.com/evsmyshlyaev

Лобненский горсуд Московской области отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу мэра Лобни Евгения Смышляева. Вместо этого ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий до 16 августа.

Обвинение чиновнику пока не предъявлено, пишет ТАСС. Защита Смышляева настаивает на его невиновности. В суде адвокат попросил отклонить ходатайство Следственного комитета об аресте.

Смышляева задержали в пятницу, 2 июля, в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с причинением ущерба в размере 5 млн рублей.

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также