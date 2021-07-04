Сравнение российской армии с «Запорожцем» назвали безграмотным

На резонансное высказывание бывшего американского военного, сравнившего российскую армию с «Запорожцем», отреагировали в Госдуме. Депутат от крымского региона Михаил Шеремет назвал специалиста из США безграмотным.



«Видимо, американский военный безграмотный. Во-первых, автомобиль «Запорожец» никогда не собирали в России, это достижение украинского автопрома. Россия славится своими КАМАЗами и машинами Aurus. Что касается Tesla, то это дорогостоящая, но абсолютно ненадежная машина, — приводит его слова «РИА Новости», — Во-вторых, Вооруженные силы России сегодня — это настоящий сплав передовых технологий, духа и профессионализма, в то время как армия НАТО — напыщенность и исключительно служба за деньги».

Ранее капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявил украинским журналистам, что сравнивать военные силы России и НАТО — все равно что сравнивать «Запорожец» и Tesla.