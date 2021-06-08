Юрист рассказал о выплатах, которые россияне смогут получить этим летом

Некоторые категории россиян смогут получить этим летом новые социальные выплаты и пособия, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.



1 августа в России работающим пенсионерам произведут перерасчет пенсионных выплат, и размер их страховых пенсий увеличится. Максимальное увеличение составит три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). В этом году он составляет 98,86 рубля.

Беременные женщины в трудном материальном положении, вставшие на учет в ранние сроки беременности, смогут рассчитывать на поддержку в размере 6 350. Пособия начнут выплачивать с 1 июля, сообщает «Прайм».

Поддержку смогут получить неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет — 5 650 рублей. Их смогут получить нуждающиеся даже после выплаты алиментов. Еще на каждого ребенка в этой возрастной категории в августе обещали выплатить по 10 тысяч рублей, эту же поддержку получат семьи детей, этой осенью отправляющихся в школу.

Фото: realnoevremya.ru

В России вновь предложили ввести отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье.

Маргарита Головатенко