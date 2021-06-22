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Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Мусин перешел в «Витязь»

12:27, 22.06.2021
Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Мусин перешел в «Витязь»
Фото: vk.com/spartakhc

Подмосковный «Витязь» объявил о переходе защитника Дамира Мусина, известного по выступлениям за казанский «Ак Барс».

Хоккеист подписал однолетний контракт с новым клубом.

Прошлый сезон Мусин провел в московском «Спартаке», в котором сыграл 28 матчей и набрал 4 (0+4) очка. В составе «Ак Барса» 26-летний уроженец Казани выступал с 2014 года и ушел в 2018-м после победы клуба в Кубке Гагарина.

Напомним, ранее экс-форвард «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин стал игроком «Спартака».

СпортХоккей
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