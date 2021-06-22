Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Мусин перешел в «Витязь»
Подмосковный «Витязь» объявил о переходе защитника Дамира Мусина, известного по выступлениям за казанский «Ак Барс».
Хоккеист подписал однолетний контракт с новым клубом.
Прошлый сезон Мусин провел в московском «Спартаке», в котором сыграл 28 матчей и набрал 4 (0+4) очка. В составе «Ак Барса» 26-летний уроженец Казани выступал с 2014 года и ушел в 2018-м после победы клуба в Кубке Гагарина.
Напомним, ранее экс-форвард «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин стал игроком «Спартака».СпортХоккей
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