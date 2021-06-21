Власти Казани определили правила катания на электросамокатах

Власти Казани запретили кататься на электросамокатах детям до 16 лет. Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии заявил замглавы горисполкома Ильдар Шакиров.

Согласно разработанным правилам пользования, электросамокатами запрещено пользоваться детям до 16 лет, людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В 60 городских зонах скорость электросамокатов не должна превышать 10—15 км/ч. Еще в девяти движение на самокатах и вовсе запрещено.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме этого, на 16 участках дорог запретили парковку самокатов. За оставленный в неположенном месте самокат штраф составит 500 рублей.

Ранее Следственный комитет России призывал МВД и Минтранс побыстрее разработать регламенты по использованию электросамокатов. Ведомство готовит собственные предложения, направленные на регламентацию использования указанных средств индивидуальной мобильности.



Ольга Плешкова