В Луганске произошел взрыв на газопроводе, без газоснабжения остались 40 объектов

Ночью 18 июня на газопроводе в районе парка имени 1 мая в Луганске произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание.



От газоснабжения на время отключили 40 объектов. Очаг возгорания потушен. На месте работают правоохранительные органы, выясняются причины произошедшего, сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на данные пресс-службы государственного предприятия (ГП) «Луганскгаз».

В понедельник пожар произошел на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе в Новосибирске, взорвались резервуары с топливом.

Маргарита Головатенко