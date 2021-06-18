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В Луганске произошел взрыв на газопроводе, без газоснабжения остались 40 объектов

09:14, 18.06.2021
В Луганске произошел взрыв на газопроводе, без газоснабжения остались 40 объектов
Фото: realnoevremya.ru

Ночью 18 июня на газопроводе в районе парка имени 1 мая в Луганске произошел взрыв, в результате чего образовалось сильное возгорание.

От газоснабжения на время отключили 40 объектов. Очаг возгорания потушен. На месте работают правоохранительные органы, выясняются причины произошедшего, сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на данные пресс-службы государственного предприятия (ГП) «Луганскгаз».

В понедельник пожар произошел на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Октябрьском районе в Новосибирске, взорвались резервуары с топливом.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество
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