В бывшем доме купца Соболева в центре Казани произошел пожар

Сегодня утром в бывшем доходном доме купца Соболева произошел пожар. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании по адресу: улица Коротченко, 26, поступило в 8.08. На месте выяснилось, что на втором этаже на площади 10 кв. м горел мусор.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Открытое горение было ликвидировано к 8.29. Угрозы распространения огня не было. Погибших и пострадавших нет.

Здание горело в июле прошлого года. Тогда пожарные вытащили со второго этажа двух женщин. Пожар был на площади 200 кв. м.