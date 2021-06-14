В бывшем доме купца Соболева в центре Казани произошел пожар
Сегодня утром в бывшем доходном доме купца Соболева произошел пожар. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании по адресу: улица Коротченко, 26, поступило в 8.08. На месте выяснилось, что на втором этаже на площади 10 кв. м горел мусор.
Открытое горение было ликвидировано к 8.29. Угрозы распространения огня не было. Погибших и пострадавших нет.
Здание горело в июле прошлого года. Тогда пожарные вытащили со второго этажа двух женщин. Пожар был на площади 200 кв. м.ПроисшествияОбщество Татарстан
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