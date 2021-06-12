Мэра Кисловодска упал с электросамоката — его госпитализировали в тяжелом состоянии

Главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.



— Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь, начата операция», — написал он.

Курбатов занимает пост главы города-курорта Кисловодска с декабря 2015 года.

Напомним, Следственный комитет России призвал МВД и Минтранс побыстрее разработать регламенты по использованию электросамокатов и сообщил, что готовит собственные предложения. При этом Следком предлагает подходить к проблеме «комплексно».



