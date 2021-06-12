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Мэра Кисловодска упал с электросамоката — его госпитализировали в тяжелом состоянии

19:22, 12.06.2021
Мэра Кисловодска упал с электросамоката — его госпитализировали в тяжелом состоянии
Фото: ru.wikipedia.org

Главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с электросамоката. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Очень неудачное падение с электросамоката. Состояние тяжелое, сейчас врачи борются за его жизнь, начата операция», — написал он.

Курбатов занимает пост главы города-курорта Кисловодска с декабря 2015 года.

Напомним, Следственный комитет России призвал МВД и Минтранс побыстрее разработать регламенты по использованию электросамокатов и сообщил, что готовит собственные предложения. При этом Следком предлагает подходить к проблеме «комплексно».

    Происшествия
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