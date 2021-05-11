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Происшествия

В сторону Тель-Авива выпустили несколько десятков ракет — есть раненые

21:21, 11.05.2021

В сторону Тель-Авива выпустили несколько ракет. В городе сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном обстреле, сообщает «РИА Новости».

В исламистской организации ХАМАС заявили, что в сторону Тель-Авива выпущено 130 ракет.

В результате обстрела пострадали несколько человек. По последним данным, врачи оказывают медицинскую помощь трем раненым близ Тель-Авива, в том числе ребенку.

Сирены воздушной тревоги в городе продолжают работать.

Татьяна Демина
Происшествия
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