В сторону Тель-Авива выпустили несколько десятков ракет — есть раненые
В сторону Тель-Авива выпустили несколько ракет. В городе сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном обстреле, сообщает «РИА Новости».
В исламистской организации ХАМАС заявили, что в сторону Тель-Авива выпущено 130 ракет.
В результате обстрела пострадали несколько человек. По последним данным, врачи оказывают медицинскую помощь трем раненым близ Тель-Авива, в том числе ребенку.
Сирены воздушной тревоги в городе продолжают работать.
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