Вдоль дороги под Нижнекамском вспыхнуло поле

Фото: ГУ МЧС по РТ

В Татарстане вновь произошел крупный пожар из-за поджога сухой травы. На этот раз ЧП случилось возле дороги в Нижнекамском районе у населенного пункта Афанасово.



По данным ГУ МЧС по РТ, возгорание произошло в 14.00. Пожарные отреагировали по 1 номеру, горела трава вдоль дороги.



«Локализация в 14.24 на площади 850 кв. м, ликвидация открытого горения в 14.53», — сообщили спасатели.



Это уже второй за сутки крупный пожар с возгоранием сухой травы — первый произошел минувшей ночью в Набережных Челнах, неизвестные подожгли поле у 35-го комплекса.