В Казани за пьяное ДТП с гибелью 17-летней судят бывшего следователя

Перед Московским райсудом Казани предстал сегодня 27-летний экс-сотрудник СК Рамиль Мубаракшин. Его обвиняют в нетрезвом вождении, которое привело к аварии и смерти 17-летней пассажирки такси. Вину на следствии обвиняемый признал и покаялся, передает из суда журналист «Реального времени».



Уже в зале суда Мубаракшин заявил — сам не знает, как произошла трагедия.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня сторона обвинения планирует огласить обвинительное заключение и перейти к допросу потерпевших и свидетелей.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, авария произошла 24 декабря 2020 года в первом часу ночи около дома №5 по улице Чистопольской. Когда автомобиль Volkswagen Polo — такси «ЯндексGo» направлялся по Чистопольской к перекрестку с улицей Декабристов, в него врезалась Kia Optima, которая до этого пересекла пять полос движения и оказалась на встречной. В результате удара 17-летняя девушка на заднем сиденье такси с тяжелыми травмами была госпитализирована и скончалась в горбольнице 27 декабря.

Погибшая Надежда Казакова училась в техникуме на бухгалтера и подрабатывала в итальянском ресторане официанткой. В тот вечер на такси она возвращалась со смены вместе с коллегами.

За рулем Kia был ныне подсудимый Мубаракшин. Перед аварией он повернул на Чистопольскую с местного проезда, параллельного улице Декабристов. В момент ДТП он был пьян — проверка на алкотестере показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в объеме 0,84 мг/л. После аварии он был задержан и водворен в СИЗО по решению райсуда. Верховный суд РТ в апелляции заменил реальный арест домашним.

Подробности сегодняшнего заседания и версия подсудимого о той ночи — в материале «Реального времени».