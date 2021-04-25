Камару Усман победил нокаутом Хорхе Масвидаля на UFC 261

Чемпион UFC Камару Усман защитил свой титул в бою с американским полусредневесомым Хорхе Масвидалем в рамках вечера UFC 261.

Поединок продлился два раунда. Во втором отрезке Усман удачно попал справа и быстро добил своего соперника.

«Меня еще никто так не вырубал. Хочу попросить прощения у своих фанатов, у своих людей. Усман заслуженно победил сегодня, он удивил меня», — прокомментировал свое поражение Масвидаль.

Это уже четвертая защита титула для Усмана, теперь в его активе 14 побед подряд, что стало новым рекордом UFC.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэйтжи в конце октября прошлого года.