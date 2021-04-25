Новости спорта

18:42 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Камару Усман победил нокаутом Хорхе Масвидаля на UFC 261

09:44, 25.04.2021
Камару Усман победил нокаутом Хорхе Масвидаля на UFC 261
Фото: instagram.com/ufc/

Чемпион UFC Камару Усман защитил свой титул в бою с американским полусредневесомым Хорхе Масвидалем в рамках вечера UFC 261.

Поединок продлился два раунда. Во втором отрезке Усман удачно попал справа и быстро добил своего соперника.

«Меня еще никто так не вырубал. Хочу попросить прощения у своих фанатов, у своих людей. Усман заслуженно победил сегодня, он удивил меня», — прокомментировал свое поражение Масвидаль.

Это уже четвертая защита титула для Усмана, теперь в его активе 14 побед подряд, что стало новым рекордом UFC.

Напомним, ранее Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэйтжи в конце октября прошлого года.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем