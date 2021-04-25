КМИЗ может вновь выплатить только 128,5 тыс. рублей дивидендов из миллионной прибыли

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Совет директоров АО «Казанский медико-инструментальный завод» («КМИЗ») решил провести годовое общее собрание акционеров компании 28 мая 2021 года в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Информация об этом опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В повестку вошли шесть вопросов: утверждение отчета за 2020 год, распределение прибыли завода, избрание совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора, а также внесение изменений в устав и утверждение его в новой редакции.

Что касается дивидендов, то совет директоров рекомендовал выплатить их только акционерам-владельцам привилегированных акций. Размер составит 128,5 тыс. рублей.

«Дивиденды по обыкновенным акциям АО «КМИЗ» не выплачивать. Направить часть чистой прибыли в размере 66 936,49 тысячи рублей (66,9 млн рублей, — прим. ред.) на развитие и обеспечение текущей деятельности (нераспределенная прибыль) АО «КМИЗ», — говорится в решении совета директоров.

В прошлом году акционеры Казанского медико-инструментального завода направили на дивиденды только 128,5 тыс. рублей из 51 млн рублей прибыли. Остальные средства были вложены в развитие компании.