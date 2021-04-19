В Ассоциации АТП РТ сообщили, что кондуктор казанского автобуса №1 не высаживала ребенка из салона
В Ассоциации АТП Татарстана отреагировали на сообщение СМИ о том, что кондуктор казанского автобуса №1 высадила ребенка из салона. МУП «ПАТП №2» в результате проверки установило, что девочка покинула транспорт самостоятельно.
Записи камеры видеонаблюдения из автобуса зафиксировали, как ребенок заходит в салон и садится, кондуктор подходит к нему, поворачивается и затем продолжает свою работу. Ребенок на остановке вышел сам.
«Я ее не высаживала, а просто сказала: «Сообщи родителям — пусть деньги тебе на карту положат». Пошла дальше работать», — рассказала кондуктор автобуса.
Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков объяснил, что еще до принятия закона, запрещающего высаживать детей, со всеми кондукторами в Казани провели соответствующий инструктаж. «Этот кондуктор в предприятии на хорошем счету, нареканий по поводу ее работы до данного инцидента не было», — добавил он.
Темляков заявил, что необходимо обязать родителей контролировать наличие денег на транспортной карте у детей, «иначе крайним опять будет кондуктор».
Напомним, 7 марта в России вступил в силу закон о запрете принудительной высадки из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.
комментарии
сказала она совершенно. иное, девочка не просто так заплакала.останется на совести кондуктора