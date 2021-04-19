В Ассоциации АТП РТ сообщили, что кондуктор казанского автобуса №1 не высаживала ребенка из салона

В Ассоциации АТП Татарстана отреагировали на сообщение СМИ о том, что кондуктор казанского автобуса №1 высадила ребенка из салона. МУП «ПАТП №2» в результате проверки установило, что девочка покинула транспорт самостоятельно.

Записи камеры видеонаблюдения из автобуса зафиксировали, как ребенок заходит в салон и садится, кондуктор подходит к нему, поворачивается и затем продолжает свою работу. Ребенок на остановке вышел сам.

«Я ее не высаживала, а просто сказала: «Сообщи родителям — пусть деньги тебе на карту положат». Пошла дальше работать», — рассказала кондуктор автобуса.

Председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков объяснил, что еще до принятия закона, запрещающего высаживать детей, со всеми кондукторами в Казани провели соответствующий инструктаж. «Этот кондуктор в предприятии на хорошем счету, нареканий по поводу ее работы до данного инцидента не было», — добавил он.

Темляков заявил, что необходимо обязать родителей контролировать наличие денег на транспортной карте у детей, «иначе крайним опять будет кондуктор».

Напомним, 7 марта в России вступил в силу закон о запрете принудительной высадки из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых.



Татьяна Демина