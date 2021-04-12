«Ак Барс» назвал состав на шестую игру серии против «Авангарда»
«Ак Барс» отправился в Балашиху на шестой матч серии плей-офф против «Авангарда», сообщает пресс-служба клуба.
Тренерский штаб казанцев взял в поездку 31 хоккеиста. В их число вошли три вратаря, 10 защитников и 18 нападающих.
Шестая игра между командами состоится 13 апреля, начало матча — в 19.00 по мск.
Напомним, «Авангард» ведет в серии с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Следующая победа выведет омичей в финал Кубка Гагарина.
И вновь проблема большинства: «Ак Барс» уступил «Авангарду» дома — не спас дубль ВоронковаСпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым