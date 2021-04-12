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«Ак Барс» назвал состав на шестую игру серии против «Авангарда»

16:41, 12.04.2021
«Ак Барс» назвал состав на шестую игру серии против «Авангарда»
Фото: vk.com/hcakbars

«Ак Барс» отправился в Балашиху на шестой матч серии плей-офф против «Авангарда», сообщает пресс-служба клуба.

Тренерский штаб казанцев взял в поездку 31 хоккеиста. В их число вошли три вратаря, 10 защитников и 18 нападающих.

Фото: vk.com/hcakbars

Шестая игра между командами состоится 13 апреля, начало матча — в 19.00 по мск.

Напомним, «Авангард» ведет в серии с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Следующая победа выведет омичей в финал Кубка Гагарина.

И вновь проблема большинства: «Ак Барс» уступил «Авангарду» дома — не спас дубль Воронкова

СпортХоккей
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