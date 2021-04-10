В Москве прошел VI молодежный форум «Мост «Москва — Татарстан»

В российской столице прошел VI Московский молодежный форум «Мост «Москва — Татарстан». Мероприятие прошло в здании «Цифровое деловое пространство».

Участники форума — молодые люди до 35 лет, выходцы из Татарстана или татары из других российских регионов. Цели форума — консолидация молодежных объединений московского региона, содействие в социальной адаптации молодежи, привлечении ее к сотрудничеству с Татарстаном.

Фото: tatarstan.ru

В мероприятии приняли участие президент республики Рустам Минниханов, полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, дочь поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля Чулпан Залилова, блогер-десантник Рустам Набиев.

Спикерами форума стали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Халидэ Макагонова, руководитель Татарского спортивного союза, в прошлом титулованный спортсмен-единоборец Марат Капкаев.

Марат Хуснуллин в своем выступлении отметил, что ему повезло с руководителями. Ими были первый президент Татарстана и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Глава республики отметил уникальность каждой истории, рассказанной спикерами форума. Он пожелал всем побед и поблагодарил за неравнодушие к республике. Также Минниханов рассказал, что считает наиболее важными в этом году и в последующие несколько лет событиями проект автомагистрали Москва — Казань, завершение строительства и воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери, а также празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба президента РТ.

Татьяна Леухина