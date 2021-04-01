Прокуратура Нижнекамска требует оборудовать парковочные места для инвалидов у двух торговых центров

На территории двух торговых центров Нижнекамска на проспекте Химиков прокуратура выявила отсутствие парковочных мест для инвалидов, что является нарушением их права на беспрепятственный доступ к объектам социнфраструктуры.

Также в здании ТЦ «Аверс» на момент прокурорской проверки отсутствовала мнемосхема с расположением торговых точек, необходимая для информирования инвалидов по зрению, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

По итогам проверки прокуратура Нижнекамска внесла в адрес руководителей исполкома Нижнекамского района РТ и компании «Бета Эстейт» представления об устранении нарушений прав инвалидов и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Фото: pxhere.com

Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

В прошлом году Госсовет Татарстана «сократил» статью республиканского закона о льготах инвалидам на платных парковках, объяснив это тем, что аналогичные льготы инвалидам-автовладельцам гарантированы действующим федеральным законодательством и их интересы от изменения законодательства республики не пострадают.

Татьяна Демина