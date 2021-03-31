Сотрудников Приволжского управления Ростехнадзора наказали за нарушения прав резидентов ОЭЗ

Фото: Максим Платонов

Четырех должностных лиц Приволжского управления Ростехнадзора наказали за нарушения прав резидентов территории с преференциальными экономическими режимами. Об этом сообщило Управление Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу.

Так, Приволжское управление Ростехнадзора незаконно провело проверки резидентов особой экономической зоны «Алабуга» без согласования с органом управления этой ОЭЗ, а также в сроки, превышающие установленные законом.

«Прокурорской проверкой также пресечены факты несоблюдения чиновниками Ростехнадзора требований законодательства при осуществлении процедуры регистрации в государственном реестре эксплуатируемых предпринимателями опасных производственных объектов и при производстве по делам об административных правонарушениях», — сообщили в Генпрокуратуре.