«Татнефть» в четвертом квартале 2020 года получила 24,9 млрд рублей чистой прибыли

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В четвертом квартале 2020 года прибыль «Татнефти» снизилась на 30% по сравнению с третьим кварталом прошлого года и составила 24,9 млрд рублей. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза аналитиков.

По прогнозам аналитиков «Интерфакса», прибыль «Татнефти» в четвертом квартале должна была составить 35 млрд рублей. При этом в годовом выражении чистая прибыль за этот период увеличилась в 1,3 раза.

Выручка «Татнефти» в четвертом квартале 2020 года увеличилась на 6,1% — до 198,7 млрд рублей. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упала на 17,5%. За весь год выручка снизилась на 22,7%, до 720,6 млрд рублей.



Около 64% всей проданной нефти «Татнефть» экспортировала в четвертом квартале 2020 года. При этом в третьем квартале 2020 года — 54%. Около 95% нефти было транспортировано по нефтепроводу «Дружба», в основном в Польшу и Словакию. По итогам года «Татнефть» экспортировала 56% всей проданной нефти. В 2019 году показатель составлял 60%. Экспорт нефтепродуктов по итогам года составил 5,7 млн тонн по сравнению с 5,1 млн тонн в 2019 году.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» в 2020 году почти в 2 раза снизила чистую прибыль по РСБУ.

Ольга Плешкова