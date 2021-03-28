В Казани компания заплатит почти 2,5 млн рублей за свалку на проспекте Победы

Фото: Максим Платонов (архив)

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил исковое заявление Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в размере более 2,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В апреле 2019 года в Казани инспекторы Юго-Восточного ТУ обнаружили свалку строительного мусора на пересечении пр. Победы и ул. Минской площадью более 1 600 кв. м. В отношении ООО «Жикстрой» специалисты составили протокол об административном правонарушении и вынесли постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Фото: eco.tatarstan.ru

Также сотрудники ведомства рассчитали ущерб, нанесенный окружающей среде. Суд уменьшил сумму за счет учета трат, понесенных предприятием на устранение данного нарушения и приведения земельного участка в надлежащее состояние до 2 470 248 рублей.

Ранее в жилом массиве Константиновка Советского района Казани обнаружили несанкционированное складирование отходов строительных и ремонтных работ. По подсчетам специалистов Минэкологии РТ, на незаконную свалку завезли более 10 КАМАЗов мусора.