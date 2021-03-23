Многодетной семье-погорельцев из Алькеевского района собрали почти 200 тысяч рублей помощи — видео

Представители Алькеевского землячества Татарстана передали многодетной семье Ирдинкиных почти 200 тысяч рублей материальной помощи. Семья осталась без крыши над головой после пожара, об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Пятерых детей приютила тетя. Мать ребят в запое, отец на заработках. Сумму собрали за неделю 67 человек. Среди желающих помочь не только татарстанцы, но и жители других регионов.

Возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания. Пожарные прибыли на место происшествия в течение получаса.

На этой неделе ночью в Казани на улице Авангардной произошел пожар. В квартирах находились люди. Пожарные провели эвакуацию людей со второго этажа. 12 человек были эвакуированы по трехколенной лестнице.