Названы причины ухода экс-арендатора казанской «Меги», которого заместил Cofix

Фото: Дарья Пинегина

В пресс-службе Ingka Centres в России, компании, управляющей торговыми центрами «Мега», прокомментировали «Реальному времени» уход бывшего арендатора из казанского ТЦ, которого заместила израильская сеть кофеен Cofix.

«Отношения с арендатором были прекращены в соответствии с условиями договора аренды. Все наши действия регламентированы действующим законодательством, положениями договора и внутренними процедурами», — заявили в пресс-службе компании.

Представители Ingka Centres в России также отметили, что правомерность позиции компании подтверждена судебными актами, вступившими в законную силу.

Фото: Дарья Пинегина

Напомним, 19 марта на фуд-корте казанской «Меги» заработала точка Cofix площадью 47 кв. метров. Сеть вернулась в столицу Татарстана спустя год отсутствия, вытеснив кофейню «100% кофе». Директор по развитию Cofix в России и СНГ Андрей Фомин заявил, что в этом году планируется открыть в Казани семь точек. Подробнее — в материале «Реального времени».