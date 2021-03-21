В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
Накануне трое неизвестных подростков в возрасте 13-15 лет потушили Вечный огонь в парке Победы в Тольятти. Информацию передали в полицию.
Городские власти отметили, что Вечный огонь был потушен «в результате хулиганских действий». Правоохранительные органы ищут злоумышленников.
Утром 21 марта горение Вечного огня восстановили службы городского хозяйства, сообщили «РИА Новости» в администрации Тольятти.
Напомним, вечером 16 марта в Заинске четверо несовершеннолетних жгли ветки на Вечном огне у памятника Воину-освободителю и случайно его подожгли. Подробности — в материале Реального времени».
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