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В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь

18:41, 21.03.2021
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
Фото: pixabay.com

Накануне трое неизвестных подростков в возрасте 13-15 лет потушили Вечный огонь в парке Победы в Тольятти. Информацию передали в полицию.

Городские власти отметили, что Вечный огонь был потушен «в результате хулиганских действий». Правоохранительные органы ищут злоумышленников.

Утром 21 марта горение Вечного огня восстановили службы городского хозяйства, сообщили «РИА Новости» в администрации Тольятти.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вечером 16 марта в Заинске четверо несовершеннолетних жгли ветки на Вечном огне у памятника Воину-освободителю и случайно его подожгли. Подробности — в материале Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия
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