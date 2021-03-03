В Татарстане полицейские изъяли больше тонны нелегального алкоголя

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские изъяли больше тонны нелегального алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

В Буинском районе у 54-летнего местного жителя изъято 1110 литров нелегальной алкогольной продукции. Среди них была водка различных наименований в стеклянных бутылках и жестяных банках объемом 0,5 и 0,7 литра, 150 пластиковых емкостей объемом 5 литров без этикеток, наполненных спиртосодержащей жидкостью, 19 десятилитровых емкостей с этикеткой с названием антисептика.

Кроме этого, в доме родственника мужчины изъято 330 литров спиртосодержащей жидкости в 66 пятилитровых пластиковых емкостях без этикеток. Никаких документов на продукцию не было.

В общей сложности изъято 1440 литров спиртосодержащей жидкости. Вся продукция была признана фальсифицированной.

Полицейские выяснили, что мужчина закупал товар в Самарской области. Алкоголь планировал сбывать в мелких торговых точках.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.



Ольга Плешкова