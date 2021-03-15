В Нижнекамске может появиться IT-парк

Третий IT-парк в Татарстане может появиться в Нижнекамске, заявил сегодня на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района РТ Ленар Ахметов. На данный момент они есть в Казани и Набережных Челнах.

«Важно, что желание создать экосистему взращивания и развития IT-специалистов в городе имеет двустороннее движение, и мы нашли единомышленников в этом вопросе», — обратил внимание Ахметов.

По его словам, строительство IT-парка позволит сформировать и развивать в Нижнекамске новую отрасль информационных технологий, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что на базе казанского IT-парка планируется создать Центр цифровых возможностей — «своего рода фабрику завтрашнего дня». Он отметил, что это позволит компаниям внедрять цифровые технологии и повышать конкурентоспособность.

Татьяна Демина