СМИ: пожар в торговом центре Самары начался под обшивкой фасада

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По одной из версий, возгорание в самарском торгово-офисном центре «Скала» началось под обшивкой фасада между первым и вторым этажами. Очевидцы сняли на видео, как мужчина ломает ее в попытке добраться до очага.

Сотрудники компаний, снимающих офисы в «Скале», считают, что рабочие открытым пламенем разогревали систему пожаротушения, вмонтированную в фасад здания.

По некоторым данным, накануне МЧС проводило в «Скале» учения. «Таким образом, рабочие могли устранять недостатки, выявленные при проверке, и, возможно, их действия привели к возгоранию», — пишет «Волга ньюс».

Напомним, сегодня днем в центре Самары загорелся торговый центр «Скала»: здание полыхало снаружи, горели облицовочные элементы на высоте около двух этажей.



Татьяна Демина