Домашний арест экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина продлили до 4 июля

Фото: Максим Платонов

Вахитовский райсуд Казани продлил домашний арест экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину ещё на три месяца, до 4 июля. Об этом передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Ходатайство о продлении меры пресечения подал прокурор. По его словам, Мусин по-прежнему может скрыться от правосудия и продолжить противоправную деятельность. Таким образом, общий срок домашнего ареста экс-главы ТФБ составит 24 месяца.

Арест на имущество третьих лиц также продлён до 4 июля 2021 года.

Ранее суд продлил домашний арест экс-главе «Татфондбанка» до 4 апреля 2021 года.