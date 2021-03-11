В Челнах приставы вселили женщину в ее же квартиру — ее туда не пускал брат

Фото: пресс-служба судебных приставов

Судебные приставы в Челнах по решению суда вселили женщину в квартиру, которая находилась в ее собственности — она не могла попасть в нее из-за того, что брат не пускал ее. Родственники унаследовали квартиру в равных долях после смерти матери.



Суд признал позицию мужчины неправомерной и обязал мужчину предоставить сестре доступ в квартиру, передав ей ключи от двери. Челнинец требование исполнил.

В отношении челнинца возбудили исполнительное производство. Мужчину предупредили, что, если он будет и дальше препятствовать сестре в доступе в квартиру, будет взыскан исполнительский сбор и составлен протокол об административном правонарушении.

Всего приставы Татарстана с начала года исполнили 20 решений судов о вселении, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Недавно за неоплату штрафов ГИБДД нарушителя правил дорожного движения привлекли к уборке территории Аллеи героев Великой Отечественной войны. В отношении нарушителя ПДД, который систематически не оплачивал штрафы, судебные приставы составили три административных протокола. Суд назначил жителю Спасского района наказание в виде обязательных работ в общей сложности на 60 часов.

Маргарита Головатенко