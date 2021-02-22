Глава Минпромторга РФ: Россия не ограничивает своих партнеров в использовании поставляемого им вооружения

Министр промышленности РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия несет ответственность за поставленную покупателям военную технику. В то же время Москва не ограничивает партнеров в ее использовании.

«Мы традиционно ведём открытый и откровенный диалог с нашими партнёрами. Мы занимали всегда позицию максимальной открытости, чтобы наши коллеги не чувствовали себя ограниченными как по использованию своей техники, так и по последующему обслуживанию и модернизации», — приводит его слова RT.

По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Россия ежегодно поставляет странам Ближнего Востока и Северной Африки вооружение на $6 млрд.

Напомним, сегодня стало известно, что замдиректора ФСВТС стал Михаил Бабич. До этого времени он занимал пост посла России в Белоруссии. Перед этим назначением Бабич был полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).