В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса

В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от коронавируса. Жертвами COVID-19 стали двое мужчин 1940 и 1960 года рождения и женщина 1940 года рождения.

Вирус идентифицирован в организме умерших в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 20 февраля в Татарстане зарегистрировано 316 случаев смерти от коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что, по данным на утро 20 февраля, в России COVID-19 стал причиной смерти 82 876 человек.



Татьяна Демина