Прививку от коронавируса сделали еще 3 394 жителя Татарстана
В Татарстане за сутки прививку от коронавируса сделали еще 3 394 жителя республики. По данным на 20 февраля, вакцинировались 68 418 человек, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Вторую дозу получили 13 575 человек.
Напоминаем пять способов записаться на вакцинацию:
- единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- единый номер 122;
- при обращении в МФЦ;
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
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