Греция продолжит пускать россиян по прежним лимитам: до 500 человек в неделю

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Греции продлили до 8 марта действие правила, по которому в страну могут въезжать до 500 россиян в неделю. Это решение было утверждено правительством страны.

Для въезда в страну требуется отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или документы, в которых определено временное место жительства, передает «РИА Новости».

Греция разрешает въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие постановления «Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" неоднократно продлевалось.

Согласно новому решению, его действие продлевается с 6.00 утра 22 февраля до 6.00 утра 8 марта.

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