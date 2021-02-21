Греция продолжит пускать россиян по прежним лимитам: до 500 человек в неделю
Власти Греции продлили до 8 марта действие правила, по которому в страну могут въезжать до 500 россиян в неделю. Это решение было утверждено правительством страны.
Для въезда в страну требуется отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или документы, в которых определено временное место жительства, передает «РИА Новости».
Греция разрешает въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие постановления «Применение мер контролируемого въезда, выборочного лабораторного контроля и временного ограничения для постоянных жителей Российской Федерации с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19" неоднократно продлевалось.
Согласно новому решению, его действие продлевается с 6.00 утра 22 февраля до 6.00 утра 8 марта.
Ранее «Реальное время» разбирало, куда россияне ездили отдыхать в условиях ковидных ограничений. Российские туристы подняли доходы отелей в Танзании, куда спрос повысился, по оценкам экспертов, в десятки раз. На 146% вырос поток гостей в Арабские Эмираты.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым