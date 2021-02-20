«Вектор»: «ЭпиВакКорона» гарантирует защиту от коронавируса в течение года

Фото: Максим Платонов (архив)

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» гарантирует защиту от заражения в течение года после ее введения в организме человека. Об этом сообщил гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

Длительность защитных свойств вакцины от СOVID-19 ученые планируют отслеживать через изучение иммунитета в определенные промежутки времени, пишет ТАСС.

Сначала центр «Вектор» изучит иммунитет у 100 первых добровольцах, участвовавших в первой и второй фазе клинических исследований «ЭпиВакКороны». Пробы возьмут 18 мая — через девять месяцев после первого введения препарата в их организмы.

Максютов также напомнил, что уже удалось доказать эффективность «ЭпиВакКороны» против британского штамма коронавируса. Он отметил, что это свидетельствует о том, что вакцина центра «Вектор» может защитить людей и от двух других мутаций COVID-19: южноафриканской и бразильской.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора РФ

Напомним, пострегистрационные клинические исследования «ЭпиВакКороны» среди пожилых людей завершили в начале февраля. Результаты испытаний положительные.

Татьяна Демина