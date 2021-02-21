Митрополит Казанский не видит проблем в вопросе вакцинации

Фото: Ринат Назметдинов

Глава татарстанской митрополии дал первое большое интервью после вступления в должность, побеседовав с ГТРК «Татарстан». В числе прочих вопросов он высказался и на тему вакцинации. Владыка Кирилл — против политизации этого вопроса.

— С религиозной точки зрения, вообще не вижу проблем в вопросе, вакцинироваться или не вакцинироваться. Это должно решать медицинское сообщество, медики должны решать. Это никакого отношения к религиозным взглядам не имеет. Если есть показания, что можно вакцинироваться, то можно вакцинироваться. Нельзя переводить вопрос, извините, в политическую плоскость, — сказал митрополит.

А вот идею с ковидными паспортами Кирилл раскритиковал — он считает, что это может стать основой для разделения общества и вспомнил о социальной группе «лишенцев», выделявшейся в СССР. Напомним, по данным на 20 февраля, в республике получили прививку от ковида уже 68 418 человек. Вторую дозу получили 13 575 человек.

Интервью с владыкой можно будет посмотреть в среду, 24 февраля, на телеканале «Россия 24-Татарстан» в 8.00 и в 17.30.