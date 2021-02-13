Прокуратура Татарстана обнаружила нарушения в работе Балтасинской автошколы

Прокуратура Балтасинского района провела проверку исполнения трудового законодательства в местной автомобильной школе Регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что в сентябре прошлого года на должность мастера производственного обучения вождению приняли работника, у которого не было справки об отсутствии судимости.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также в трудовых договорах, которые заключались с работниками автошколы, отсутствовали сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя — физического лица; идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); условия труда на рабочем месте. Все это не закреплялось дополнительными соглашениями.

В результате прокуратура возбудила в отношении директора автошколы дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»). Постановление с материалами направили в госинспекцию труда в РТ для рассмотрения по существу.

В конце декабря в Татарстане представили антирейтинг автошкол республики. В списке оказалось 91 учреждение.

Татьяна Леухина