В РКБ Татарстана за три часа за медпомощью обратились 30 человек

В РКБ Татарстана из-за сильного гололеда за три часа за медицинской помощью обратились 30 жителей Казани. Об этом сообщается в аккаунте медучреждения в Instagram.

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Сегодня утром в Казани из-за ледяного дождя, который шел ночью и утром, образовалась сильная гололедица. Из-за погодных условии в некоторых школах перенесли уроки в дистанционный формат. Повысились цены на такси.



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