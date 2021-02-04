В Татарстане в трех интернатах выявили нарушения правил пожарной безопасности

В Татарстане прокуратура и специалисты МЧС выявили нарушения правил пожарной безопасности в трех учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. В настоящий момент все приведено в соответствие с требованиями законодательства.

Нарушение правил пожарной безопасности были обнаружены в Арском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Ново-Чурилинском психоневрологическом интернате и Ново-Кинерской школе-интернате.

Так, в столовой и прачечной Арского дома-интерната для престарелых и инвалидов были установлены поврежденные розетки и выключатели, знаки пожарной безопасности присутствовали не везде. Также директор учреждения и сотрудник, ответственный за пожарную безопасность, были не обучены по программе пожарно-технического минимума.

В зданиях Ново-Чурилинского психоневрологического интерната отсутствовали источники водоснабжения для тушения пожаров, а его сотрудники не имели персональных устройств оповещения о возгорании, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В Ново-Кинерской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных щитах отсутствовали немеханизированные пожарные инструменты и инвентарь.

Фото: Максим Платонов (архив)

По результатам выявленных нарушений прокуратура вынесла представления руководителям учреждений. Они были рассмотрены и удовлетворены.

Напомним, в Татарстане проверки учреждений с круглосуточным пребыванием людей начались после трагедии в Башкирии в ночь на 15 декабря, где в частном доме престарелых погибли 11 постояльцев.

Татьяна Демина