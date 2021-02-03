Компания «Эссен Продакшн АГ» начала выпуск нового соуса для приготовления бургеров

Фото: пресс-служба «Эссен Продакшн АГ»

Соус «Бургер», как и первый соус новой серии 2021 года — «Клаб сэндвич», разработан для быстрого и легкого приготовления полноценных бургеров в домашних условиях. Новый продукт рассчитан на семейных покупателей с детьми подросткового возраста и на молодежь — любителей быстрого перекуса. Планируются поставки соуса в локальные, федеральные сети, а также вывод продукта на экспорт.

Соус «Бургер» — это сбалансированный густой соус на майонезной основе, в состав которого входят кусочки маринованных огурцов и горчица. Эти ингредиенты усиливают вкус жареного бифштекса и придают бургеру сочность. Соус отлично сочетается с овощами, мясом и сыром, что делает его оптимальной побуждающей аппетит заправкой.

Линия новых продуктов, в которую входит «Бургер», была разработана как ответ на появившийся в 2020 году тренд «питаемся дома», возникший из-за запрета на посещение общественных мест в период карантина. Эта тенденция продолжает быть актуальной и в 2021 году. Несмотря на то, что в России ограничения постепенно снимаются, идея готовить дома как в фастфуде продолжает оставаться привлекательной. «Эссен Продакшн АГ» предлагает прекрасную возможность для ее реализации. Компания начала выпуск еще одного бутербродного соуса — «Бургер», предназначенного для использования на домашней кухне.

Как и заявляла компания в 2020 году, выпуск этой новинки поддерживается цифровой коммуникативной платформой, выйти на которую можно после сканирования QR-кода, нанесенного на упаковку. Индивидуальная онлайн-страница продукта содержит информацию по его составу, подходящие рецепты, полезные советы и мастер-классы от лучших поваров по приготовлению ресторанных блюд на домашней кухне.



Екатерина Курылева — руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов:

«Новый соус полностью соответствует требованиям сегодняшнего потребительского рынка. Переформатирование сегмента HoReCa и изменение потребительских привычек в сегменте ресторанного бизнеса — доставки полуфабрикатов, онлайн-заказы еды на дом, даже развитие направления онлайн-уроков поварского искусства, все это способствует появлению подобных продуктов.

«Бургер» — это идеальная заправка, которая улучшает и объединяет вкусы всех ингредиентов бургера. Он упакован в обычный двухсотграммовый дой-пак, поэтому легко дозируется и намазывается на котлету, сыр, масло, просто на булочку. С ним даже ребенок может в любое удобное время в домашних условиях легко и быстро приготовить бургер с любимым и привычным вкусом».

Новинку производят на той же линии, где выпускаются майонезные соусы «Сырный», «Сметанный с грибами», «Сливочно-чесночный» и «Цезарь».

Партнёрский материал