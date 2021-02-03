Компания «Эссен Продакшн АГ» начала выпуск нового соуса для приготовления бургеров
Соус «Бургер», как и первый соус новой серии 2021 года — «Клаб сэндвич», разработан для быстрого и легкого приготовления полноценных бургеров в домашних условиях. Новый продукт рассчитан на семейных покупателей с детьми подросткового возраста и на молодежь — любителей быстрого перекуса. Планируются поставки соуса в локальные, федеральные сети, а также вывод продукта на экспорт.
Соус «Бургер» — это сбалансированный густой соус на майонезной основе, в состав которого входят кусочки маринованных огурцов и горчица. Эти ингредиенты усиливают вкус жареного бифштекса и придают бургеру сочность. Соус отлично сочетается с овощами, мясом и сыром, что делает его оптимальной побуждающей аппетит заправкой.
Линия новых продуктов, в которую входит «Бургер», была разработана как ответ на появившийся в 2020 году тренд «питаемся дома», возникший из-за запрета на посещение общественных мест в период карантина. Эта тенденция продолжает быть актуальной и в 2021 году. Несмотря на то, что в России ограничения постепенно снимаются, идея готовить дома как в фастфуде продолжает оставаться привлекательной. «Эссен Продакшн АГ» предлагает прекрасную возможность для ее реализации. Компания начала выпуск еще одного бутербродного соуса — «Бургер», предназначенного для использования на домашней кухне.
Как и заявляла компания в 2020 году, выпуск этой новинки поддерживается цифровой коммуникативной платформой, выйти на которую можно после сканирования QR-кода, нанесенного на упаковку. Индивидуальная онлайн-страница продукта содержит информацию по его составу, подходящие рецепты, полезные советы и мастер-классы от лучших поваров по приготовлению ресторанных блюд на домашней кухне.
Екатерина Курылева — руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов:
«Новый соус полностью соответствует требованиям сегодняшнего потребительского рынка. Переформатирование сегмента HoReCa и изменение потребительских привычек в сегменте ресторанного бизнеса — доставки полуфабрикатов, онлайн-заказы еды на дом, даже развитие направления онлайн-уроков поварского искусства, все это способствует появлению подобных продуктов.
«Бургер» — это идеальная заправка, которая улучшает и объединяет вкусы всех ингредиентов бургера. Он упакован в обычный двухсотграммовый дой-пак, поэтому легко дозируется и намазывается на котлету, сыр, масло, просто на булочку. С ним даже ребенок может в любое удобное время в домашних условиях легко и быстро приготовить бургер с любимым и привычным вкусом».
Новинку производят на той же линии, где выпускаются майонезные соусы «Сырный», «Сметанный с грибами», «Сливочно-чесночный» и «Цезарь».
Справка
Компания АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот компании за 2019 год составил 23,26 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.
Ежегодно компания производит более 243 тыс. тонн готовой продукции: 142 тыс. тонн майонеза, 42 тыс. тонн томатной продукции, 9 тыс. тонн приправ, 12 тыс. тонн повидла, джемов, 38 тыс. тонн кондитерской продукции.
В общей сложности в продуктовый прайс компании входят 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 32 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», МETRO. На долю торговых сетей приходится более 40% от общего объема продаж.
Кондитерское производство «Эссен Продакшн АГ» представлено одной из самых мощных производственных площадок в России. Ежегодно она производит более 38 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.
Генеральный директор — Барышев Леонид Анатольевич.
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