Экс-футболист «Уфы» избил полицейских в Подмосковье
Бывший нападающий «Уфы» Константин Ионов стал участником инцидента с полицейскими в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, Ионова задержали пьяным за рулем для проверки документов в подмосковной Шатуре. В ходе общения футболист дважды ударил по лицу старшего сержанта и один раз попал в голову лейтенанта.
В результате инцидента полицейские получили ушибы мягких тканей.
Ионов завершил профессиональную карьеру в 2016 году, сейчас работает тренером команды в Егорьевске. В свое время нападающий выступал за «Уфу», «Сатурн», «Нефтехимик» и другие российские клубы.
В первом матче в истории уфимской команды Ионов оформил хет-трик и является автором дебютного гола «Уфы» в чемпионатах России.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым