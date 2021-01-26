Экс-футболист «Уфы» избил полицейских в Подмосковье

Бывший нападающий «Уфы» Константин Ионов стал участником инцидента с полицейскими в Подмосковье. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, Ионова задержали пьяным за рулем для проверки документов в подмосковной Шатуре. В ходе общения футболист дважды ударил по лицу старшего сержанта и один раз попал в голову лейтенанта.

В результате инцидента полицейские получили ушибы мягких тканей.

Ионов завершил профессиональную карьеру в 2016 году, сейчас работает тренером команды в Егорьевске. В свое время нападающий выступал за «Уфу», «Сатурн», «Нефтехимик» и другие российские клубы.

В первом матче в истории уфимской команды Ионов оформил хет-трик и является автором дебютного гола «Уфы» в чемпионатах России.