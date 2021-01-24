Макгрегор рассказал о причинах своего поражения в бою с Порье

Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал свое поражение в бою с Дастином Порье. По его словам, ему не хватило практики из-за длительного перерыва.

«Сказалось то, что я длительное время был вне боев, больше года. Также лоукики Дастина оказали свое влияние. Он был очень хорош сегодня», — считает Макгрегор.

При этом он ирландец исключил вероятность завершения своей карьеры. Макгрегор намерен побороться за право вернуться в список элитных бойцов UFC и проведет еще один бой в 2021-м году.

«Я вернусь. Это все, что я могу сказать сейчас. Конечно, я должен оставаться активным, я еще подерусь в 2021 году», — заявил Макгрегор.

Напомним, сегодня американец Дастин Порье техническим нокаутом победил Конора Макгрегора. Это уже третье поражение ирландца за последние шесть боев. Ранее он проиграл Нейту Диасу и Хабибу Нурмагомедову.