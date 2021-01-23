В Набережных Челнах прошло торжественное заселение 414-квартирного соципотечного дома

В Набережных Челнах прошло торжественное заселение нового 414-квартирного соципотечного дома. Новостройка расположена в 63-м микрорайоне города по проспекту Абдурахмана Абсалямова, 21а, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Дом построен за счет инвестиций Госжилфонда при президенте РТ по нацпроекту «Жилье и городская среда». В нем будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, врачи-грантополучатели, молодые и многодетные семьи.

Фото: tatarstan.ru

В торжественном заселении новостройки приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Напомним, Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации указанному соципотечному дому в конце декабря. Общая площадь новостройки составила 30,2 тыс. кв. метров.



Татьяна Демина