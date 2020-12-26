В Набережных Челнах достроили еще один соципотечный дом

Фото: Госстройнадзор РТ

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации достроенному соципотечному дому в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый 414-квартирный дом возведен в микрорайоне 63 в Набережных Челнах. Общая площадь здания составила 30,2 тыс. кв. метров. Также благоустроена прилегающая территория.

Многоквартирный дом построен по программе социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».



Ранее заключение о соответствии получил еще один соципотечный дом в «Салават купере».



Ольга Плешкова