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В Набережных Челнах достроили еще один соципотечный дом

19:23, 26.12.2020
В Набережных Челнах достроили еще один соципотечный дом
Фото: Госстройнадзор РТ

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии проектной документации достроенному соципотечному дому в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый 414-квартирный дом возведен в микрорайоне 63 в Набережных Челнах. Общая площадь здания составила 30,2 тыс. кв. метров. Также благоустроена прилегающая территория.

Многоквартирный дом построен по программе социальной ипотеки и национальному проекту «Жилье и городская среда».

Ранее заключение о соответствии получил еще один соципотечный дом в «Салават купере».

Ольга Плешкова
ОбществоНедвижимость Татарстан
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