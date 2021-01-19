В Казани госпитализировали еще двоих детей, отравившихся угарным газом

На проспекте Ибрагимова, 26а в Казани из-за отравления угарным газом пострадали мальчики 2009 и 2016 годов рождения и женщина 1985 года рождения.

У детей отравление средней степени тяжести, они госпитализированы ДРКБ. Женщина отказалась от госпитализации.

Предварительная причина произошедшего — слабая тяга в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что в Казани мать с ребенком отравились угарным газом в квартире.



Маргарита Голвоатенко