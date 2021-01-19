В Казани госпитализировали еще двоих детей, отравившихся угарным газом
На проспекте Ибрагимова, 26а в Казани из-за отравления угарным газом пострадали мальчики 2009 и 2016 годов рождения и женщина 1985 года рождения.
У детей отравление средней степени тяжести, они госпитализированы ДРКБ. Женщина отказалась от госпитализации.
Предварительная причина произошедшего — слабая тяга в дымоходе газового водонагревателя при закрытых окнах.
Ранее сообщалось, что в Казани мать с ребенком отравились угарным газом в квартире.
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