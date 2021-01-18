Мошенники похитили у жительницы Казани почти 200 тысяч рублей под предлогом смены абонентского номера
41-летняя жительница Казани обратилась в полицию после того, как мошенники похитили с ее банковского счета 195 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.
Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что от ее имени поступила заявка на смену абонентского номера, привязанного к банковской карте.
Злоумышленник посоветовал женщине скачать на телефон приложение, чтобы выяснить, кто воспользовался ее «личным кабинетом» в банке. Благодаря этому мошенники смогли списать средства со счета потерпевшей.
После злоумышленники дистанционно удалили вредоносное приложение с телефона женщины и запретили ей вновь скачивать программу «до выяснения обстоятельств».
Аналогичный звонок поступил потерпевшей спустя несколько дней. Потерпевшая засомневалась в полученной ранее от сотрудников банков информации и позвонила на их горячую линию. Там женщине сообщили, что злоумышленники списали с ее кредитного счета 195 тысяч рублей.
В конце декабря в МВД по Татарстану рассказали, что в Казани появились мошенники, предлагающие застраховать жизнь от заболевания коронавирусом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым