Мошенники похитили у жительницы Казани почти 200 тысяч рублей под предлогом смены абонентского номера

Фото: Максим Платонов (архив)

41-летняя жительница Казани обратилась в полицию после того, как мошенники похитили с ее банковского счета 195 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что от ее имени поступила заявка на смену абонентского номера, привязанного к банковской карте.

Злоумышленник посоветовал женщине скачать на телефон приложение, чтобы выяснить, кто воспользовался ее «личным кабинетом» в банке. Благодаря этому мошенники смогли списать средства со счета потерпевшей.

После злоумышленники дистанционно удалили вредоносное приложение с телефона женщины и запретили ей вновь скачивать программу «до выяснения обстоятельств».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Аналогичный звонок поступил потерпевшей спустя несколько дней. Потерпевшая засомневалась в полученной ранее от сотрудников банков информации и позвонила на их горячую линию. Там женщине сообщили, что злоумышленники списали с ее кредитного счета 195 тысяч рублей.

В конце декабря в МВД по Татарстану рассказали, что в Казани появились мошенники, предлагающие застраховать жизнь от заболевания коронавирусом.



Татьяна Демина