В МЧС Татарстана раскрыли подробности пожара в Менделеевске, на котором спасли 6 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В ГУ МЧС РФ по РТ раскрыли подробности пожара в Менделеевске, на котором спаслись 6 человек, в том числе 2 детей. Инцидент произошел 15 января.

Во время осмотра места пожара дознаватели Госпожнадзора установили: очаг пожара располагался на диване, расположенном в левом дальнем углу от входа в комнату.

Квартира принадлежит на праве собственности 33-летней женщине. На момент возгорания в квартире находились она, её 7-летняя дочь и 44-летний сожитель.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Весь день женщина вместе с ним употребляла дома спиртные напитки. Ребенок до 15:00 была в школе, затем вернулась домой. По словам хозяйки, когда она с дочкой легла спать, мужчина еще бодрствовал.

Ребенок ночью разбудил мать, в комнате наблюдалось сильное задымление, плавился натяжной потолок. Женщина эвакуировала дочь в коридор, затем вернулась в квартиру, откуда волоком по полу вытащила мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Виновные лица устанавливаются.

Татьяна Леухина