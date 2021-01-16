В МЧС Татарстана раскрыли подробности пожара в Менделеевске, на котором спасли 6 человек
В ГУ МЧС РФ по РТ раскрыли подробности пожара в Менделеевске, на котором спаслись 6 человек, в том числе 2 детей. Инцидент произошел 15 января.
Во время осмотра места пожара дознаватели Госпожнадзора установили: очаг пожара располагался на диване, расположенном в левом дальнем углу от входа в комнату.
Квартира принадлежит на праве собственности 33-летней женщине. На момент возгорания в квартире находились она, её 7-летняя дочь и 44-летний сожитель.
Весь день женщина вместе с ним употребляла дома спиртные напитки. Ребенок до 15:00 была в школе, затем вернулась домой. По словам хозяйки, когда она с дочкой легла спать, мужчина еще бодрствовал.
Ребенок ночью разбудил мать, в комнате наблюдалось сильное задымление, плавился натяжной потолок. Женщина эвакуировала дочь в коридор, затем вернулась в квартиру, откуда волоком по полу вытащила мужчину, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Виновные лица устанавливаются.
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