Мартин Мацик опередил экипажи «КАМАЗ-мастер» на 9-м этапе «Дакара»
В Саудовской Аравии завершился 9-й этап ралли-гонки «Дакар-2021».
В зачете грузовиков первенствовал чешский гонщик Мартин Мацик. Экипаж «Биг Шок Рейсинга» опередил пилотов «КАМАЗ-мастера» Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова, отыграв у них несколько секунд в общем зачете.
После девятого спецучастка тройка лидеров не поменялась. Сотников, Шибалов и Мардеев по-прежнему идут впереди всех.
Общий зачет в классе грузовиков после 9-го этапа:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 37:42.49;
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.03;
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:13.05;
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:30.15;
5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:49.09...
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