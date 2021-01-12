Мартин Мацик опередил экипажи «КАМАЗ-мастер» на 9-м этапе «Дакара»

В Саудовской Аравии завершился 9-й этап ралли-гонки «Дакар-2021».

В зачете грузовиков первенствовал чешский гонщик Мартин Мацик. Экипаж «Биг Шок Рейсинга» опередил пилотов «КАМАЗ-мастера» Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова, отыграв у них несколько секунд в общем зачете.

После девятого спецучастка тройка лидеров не поменялась. Сотников, Шибалов и Мардеев по-прежнему идут впереди всех.

Общий зачет в классе грузовиков после 9-го этапа:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 37:42.49;

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +45.03;

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:13.05;

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:30.15;

5. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:49.09...